ايران تحتج بشدة على عدم اصدار اميركا تاشيرة دخول للوزير ظريف

وفي رسالة وجهها الجمعة الى الامين العام لمنظمة الامم المتحدة انتونيو غوتيريش اعلن تخت روانجي احتجاج ايران الشديد ازاء الدولة المضيفة للمنظمة (اميركا) وابدى قلقه العميق تجاه تكرار عدم الالتزام بتعهداتها القانونية واستغلال كرسي مقر المنظمة كادة سياسية ضد دول معينة.

واضاف، ان الدولة المضيفة لم ترد ايجابيا على الهواجس والموقف القانوني للمنظمة ازاء عدم اصدار تاشيرة الدخول او قيودها غير القانونية المفروضة على مندوبي بعض الدول الاعضاء، لذا فانه وبغية اصلاح هذه المخالفة للقوانين الدولية يجب استخدام الاساليب القانونية المتاحة.

واكد مندوب ايران الدائم في منظمة الامم المتحدة بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد بقوة بان استمرار سلوك الولايات المتحدة في عدم الالتزام بتعهداتها والذي اثّر ايضا على الاداء الطبيعي لمندوبي ايران في منظمة الامم المتحدة، قد خلق خلافا قانونيا بين الدولة المضيفة ومنظمة الامم المتحدة والجمهورية الاسلامية الايرانية.

ودعا تخت روانجي الامين العام لمنظمة الامم المتحدة للعمل وفقا للبند 21 من اتفاقية المقر لحل وتسوية هذا الخلاف الذي اثار الشكوك حول مصداقية نظام منظمة الامم المتحدة.

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