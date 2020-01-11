السفير الايراني في روما يؤكد ضرورة التصدي لنهج التفرد الاميركي

وفي تصريح صحفي ادلى به الجمعة استعرض بيات ابعاد الحادثة الارهابية الاميركية الاخيرة في العراق والتي تعد انتهاكا للسيادة الوطنية للعراق، ولفت الى الدور الايجابي للقائد الشهيد سليماني في الكفاح الجاد ضد الارهاب والتطرف خاصة تنظيم داعش.

ونوه الى الرد الايراني الحازم على العمل الارهابي الاميركي واعتبره دفاعا مشروعا عن النفس ، مؤكدا على دول العالم خاصة الاوروبية التصدي لنهج التفرد الاميركي.

واشار السفير الايراني الى عدم وفاء الاطراف الاوروبية للاتفاق النووي بالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي، شارحا ابعاد اجراءات ايران في الخطوة الخامسة والاخيرة لخفض الاتلزامات النووية ازاء عدم التزام الاطراف الاخرى بالتزاماتها.

ورد السفير الايراني على اسئلة الصحفيين في مختلف المجالات منها توقعات ايران من ايطاليا في الاحداث الاخيرة ودور الكيان الصهيوني في هذه الازمة وشروط ايران للتفاوض المباشر مع اميركا ودور اوروبا لخفض التوتر ومشروع "هرمز" للسلام والالية المالية بين اوروبا وايران المعروفة بالية "اينستكس" ومدى احتمال الخروج من الاتفاق النووي وتداعيات ذلك ومهمة الشهيد سليماني في العراق والتهم الزائفة الموجهة لايران بشان سقوط الطائرة الاوكرانية وابعاد الهجوم الصاروخي الايراني على قاعدة "عين الاسد" الاميركية في العراق.

انتهى ** 2342