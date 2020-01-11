الاتفاق النووي لم يمت ونسعى للحصول على تقنيات نووية للأغراض السلمية

وأكد روانجي في تصريحات لحلقة (2020/1/10) من برنامج "لقاء اليوم" على قناة الجزيرة، أن الاتفاق النووي لم يمت وما زال على قيد الحياة، وأن كل الخطوات التي قامت بها طهران لم تخرج عن مضمونه لأن هناك مواد فيه تجيز لطهران التخلي عن بعض التزاماتها إذا أخل طرف بهذا الاتفاق لتحقيق نوع من التوازن.

وأكد أن بلاده لا تسعى إلى الحصول على أسلحة نووية، وهو تأكيد منها على التزامها بالمواثيق الدولية والاتفاق النووي القاضي بحضر هذه الأسلحة، مضيفا أنه بلاده تسعى للحصول على تقنيات نووية للأغراض السلمية، وهذا حق مشروع ومكفول لها.

واتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بسعيه منذ اليوم الأول لوصوله للسلطة إلى إيقاف الاتفاق وقد قام بذلك، مؤكدا أن الاتفاق لم يكن بين دولتين، بل كان مع العديد من الدول، وقد وافق عليه مجلس الأمن الدولي، ولا يحق لأي دولة الانسحاب منه دون مبرر.

وفي جانب اخر من تصريحاته وصف تخت روانجي الفريق الشهيد "قاسم سليماني" بالمبجل في كل المنطقة وبطلها في محاربة الإرهاب، وأنه حقق هزيمة تنظيم داعش، مستنكرا ادعاء أميركا بأنه شخص إرهابي.

وقال إن الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" حصل على مشورة سيئة واتخذ قرارا متهورا باغتيال الشهيد سليماني، مضيفا ان إيران ردت على مقتل سليماني بما يتناسق مع الدستور العالمي في حق الدفاع عن النفس.

وأكد اكتفاء بلاده بهذا الرد في الوقت الحالي، وأن التحرك المستقبلي يعتمد على أميركا، لأنها إذا ما قررت الرد بطريقة أخرى فلن تقف إيران مكتوفة الأيدي وسيكون ردها مغايرا.

وحول المطالبة بالانسحاب الأميركي من العراق، قال روانجي إن أميركا غير مرحب بها في العراق والمنطقة، وإن عليها تقرير مصيرها، كما أن عليها احترام قرار البرلمان العراقي القاضي بإنهاء وجودها العسكري، معتبرا القرار نتيجة طبيعية لاحتلال دام أكثر من 17 عاما.

كما دعا أميركا لمغادرة المنقطة بالكامل لأن ما تقوم به غير مقبول، وأضاف "كيف يعقل أن تأتي من مسافة بعيدة ودول في المنطقة ترفضها؟ عليها ترك المنطقة لدولها، لكي تعيش المنطقة بهدوء وسلام دون منازعات"، مؤكدا أن إيران قادرة على حل مشاكلها مع الدول الخليجية دون تدخل أميركي.

انتهى** 1453**