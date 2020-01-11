روحاني : سنحاسب المسؤولين عن حادث اسقاط الطائرة الاوكرانية

وجاء في بيان اصدره الرئيس روحاني اليوم السبت: بمنتهى الحزن والاسف اطلعت قبل ساعات على نتيجة فريق التحقيقات للاركان العامة للقوات المسلحة المتعلقة بحادثة سقوط طائرة نقل الركاب الاوكرانية.

واضاف: انه وفي اجواء التهديد والترهيب من قبل النظام الاميركي المعتدي ضد الشعب الايراني وبهدف الدفاع امام الهجمات المحتملة للجيش الاميركي بعد استشهاد القائد قاسم سليماني، كانت القوات المسلحة للجمهورية الاسلامية الايرانية في حالة الانذار (القصوى) مائة بالمائة وللاسف ان خطأ بشريا واطلاقا خاطئا قد اسفر عن كارثة كبرى راح ضحيتها العشرات من الافراد الابرياء.

وتابع الرئيس روحاني: ان الجمهورية الاسلامية الايرانية آسفة جدا لهذا الخطأ وانني اعرب نيابة عن الجمهورية الاسلامية الايرانية عن المواساة العميقة لاسر ضحايا هذه الكارثة الاليمة واوعز الى جميع الاجهزة المعنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعويض والتعاطف والمواساة لهم.

واضاف: انني اذ اعرب عن الاسف الشديد، اقدم مواساة الحكومة الايرانية لشعوب وحكومات واسر الضحايا غير الايرانيين ، وستبذل وزارة الخارجية منتهى التعاون القنصلي لتحديد هويات الضحايا واعادة جثامينهم الى اسرهم.

وقال: ان هذه الحادثة الاليمة ليست قضية يمكن العبور منها بسهولة، وينبغي مواصلة التحقيقات المكملة لتحديد جميع اسباب وعوامل هذه الكارثة والملاحقة القانونية لمسببي هذا الخطأ الذي لا يغتفر والاعلان عن النتائج للشعب الايراني الابي واسر الضحايا.

وفی وقت سابق الیوم اعلنت هيئة الاركان الايرانية اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت بالقرب من مطار الامام خميني بطهران عن طريق الخطأ نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية.

وأوضح البيان أن الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.



وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

انتهى**م م**