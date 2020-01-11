ظريف : خطأ بشرى وراء مأساة الطائرة الاوكرانية

واضاف الوزير ظريف في تغريدة على حسابه في تويتر: "يوم حزين. النتائج الأولية للتحقيق الداخلي من قبل القوات المسلحة: "خطأ بشري في وقت الأزمة الناجمة عن المغامرة الأمريكية أدى إلى كارثة".

وأضاف: اننا نأسف بشدة ونقدم اعتذارنا وتعازينا لشعبنا ولأسر الضحايا والشعوب المتضررة نتيجة للخطأ الذي اسقط الطائرة الاوكرانية .

وفي وقت سابق اليوم اعلنت هيئة الاركان الايرانية ان اصابة الطائرة الاوكرانية المنكوبة التي سقطت جنوب طهران الاربعاء الماضي كان بسبب خطأ بشري نتيجة اقترابها من احد المراكز الحساسة لحرس الثورة الاسلامية نتيجة التهديدات الأمريكية بضرب 52 نقطة في إيران، مؤكدة أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

كما أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني في بيان ان الخطأ البشري والإطلاق الخاطئ لدفاعات الحرس الثوري الإيراني، قد أسفر عن سقوط الطائرة الأوكرانية، مؤكدا ان إيران ستواصل التحقيق في الحادث وستحاسب المسؤولين عنه.

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