رئيس السلطة القضائية يأمر بتسريع الاجراءات القضائية بشأن حادث الطائرة الاوكرانية

ونقلت العلاقات العامة للسلطة القضائية ان رئيسي اصدر اليوم السبت أمرا موجها الى رئيس سلطة القضاء العسكري اعرب فيه عن تعازيه لسقوط ضحايا جراء الحادث المؤسف الذي راح ضحيته عشرات المواطنين الايرانين ومن جنسيات اخرى، مؤكدا على ضرورة جمع الوثائق المتعلقة من هيئة ارکان القوات المسلحة والحرس الثوری ومنظمة الطیران المدني وتسريع الاجراءات القضائية المتعلقة والاستماع لتوضحیات المسؤولین بشأن حادث اسقاط الطائرة الاوکرانیة المنكوبة.

كما وجه رئيسي بمحاسبة المسؤولين في الحادث وفقا للتعليمات والشؤون القضائية واطلاعة بالنتائج .

واعلنت هيئة الاركان الايرانية في بيان عسكري، ان الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

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