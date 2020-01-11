مسؤول روسي: الاجراءات الامريكية تسببت في وقوع كارثة الطائرة الاوكرانية

واضاف شويتكين اليوم السبت نحن ندين الاجراءات الامريكية الاستفزازية ضد ايران، مبينا انهم يقوم بتهديد الشعب الايراني بالهجوم.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز "Boeing 737-800" التابعة لشركة "الخطوط الجوية الأوكرانية"، فجر يوم 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.

واكد رئيس السلطة القضائية الايرانية حجة الاسلام والمسلمین " ابراهيم رئيسي" في أمر وجهه الى رئيس سلطة القضاء العسكري على ضرورة جمع الوثائق و والاسراع فی الاجراءات القضائية المتعلقة بشأن حادث اسقاط الطائرة الاوکرانیة المنكوبة.

وكانت هيئة الاركان الايرانية اعلنت في بيان عسكري، ان الطائرة دخلت بطريقة خاطئة في دائرة "هدف معاد" بعد أن اقتربت من "مركز عسكري حساس" تابع للحرس الثوري، منوها بأن الجيش كان في تلك اللحظات في "أعلى مستويات التأهب" وسط التوترات المتصاعدة الأخيرة مع الولايات المتحدة.

وتابع البيان: "وفي مثل هذه الحالة، وفي ضوء ما حدث، وبسبب خطأ بشري وبطريقة غير مقصودة أصيبت الطائرة.. نقدم اعتذاراتنا لما حصل". وأكد البيان أنه ستتم محاسبة الأطراف المسؤولة عن ذلك.

انتهى**م م**