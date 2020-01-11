قائد الثورة يعزي بوفاة حجة الاسلام والمسلمين "رسولي محلاتي"

وافاد الموقع الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، اليوم السبت، ان بيان سماحته بالمناسبة جاء على الشكل التالي :

بسم الله الرحمن الرحیم

اقدم العزاء بمناسبة وفاة بوفاة العالم الجليل حجة الاسلام والمسلمين " سيد هاشم رسولي محلاتي" (رضوان الله عليه)، الى اسرته الكريمة وجميع تلاميذه ومحبيه؛ سائلا الباري تعالى للفقيد بالرحمة الالهية وعلو الدرجات.

واضاف البیان ان هذا العالم الجليل قضى عمره الشريف في خدمة الاسلام والمسلمين فهو كان لاعوام كثيره الى جانب الامام الراحل في قم والنجف وبعد رحيل الامام كان يتعاون معنا . له الكثير من المؤلفات التي يستفاد منها المحققين .

أسأل الباري تعالى أن يتغمده بالرحمة والغفران وأن يمن عليه برفيع الدرجات.

السيد علي الخامنئي

وقد وافت المنية العالم الجليل حجة الاسلام والمسلمين " سيد هاشم رسولي محلاتي" مساء الخمیس 9 كانون الثانی/ینایر عن عمر يناهز الـ89 عاما في مدينة طهران.

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