الرئيس روحاني يبلغ بتنفيذ قرار اطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" على الثالث من كانون الثاني

واضاف عاملي، في تصريح له اليوم السبت، انه تم بجهود اعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية ايضا، اطلاق اسم الشهيد الفريق سليماني على "جائرة التضحية العالمية" لهذا العام.

وناقش المجلس الاعلى للثورة الثقافية خلال اجتماعه في 8 كانون الثاني / يناير الحالي، مقترح اطلاق تسمية "اليوم العالمي للمقاومة" (في 3 كانون الاني / يناير) من كل عام كما صادق عليه؛ وذلك تخليدا لذكرى الشهيد الفريق الحاج قاسم سليماني.

واستشهد قائد فیلق "القدس" التابع للحرس الثوري "الفريق الحاج قاسم سليماني" بمعية رفیق دربه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "ابو مهدي المهندس" ومرافقيهما، في هجوم جوي اميركي غادر (الجمعة 3 كانون الثاني / يناير) بعد خروجهم من مطار بغداد، وذلك بأمر من الرئيس الأمريكي ترامب.

انتهى ** ح ع