تحطم الطائرة الاوكرانية بين وكيل الخارجية الافغانية وسفير ايران في كابول

الى ذلك، اعرب "زمان" عن اسفه ومواساته بضحايا تحطم الطائرة الاوكرانية، واستعرض مع السفير امينيان موضوع تشكيل لجنة دولية للتنسيق والرد على تساؤلات عوائل هؤلاء الضحايا ولاسيما الرعايا الافغان.

بدوره، قدم السفير الايراني لدى افغانستان خالص العزاء الى الحكومة والشعب الافغانيين بالضحايا الافغان؛ مؤكدا استعداد طهران للتحقيق في هذا الحادث.

علما ان طائرة نقل ركاب اوكرانية تعرضت، الاربعاء (8 كانون الثاني / يناير) عن طريق الخطأ الى استهداف بواسطة الدفاع الجوي الايراني مما ادى الى تحطم الطائرة ومصرع ركابها جميعا.

انتهى ** ح ع