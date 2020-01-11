تاكيد روسي الماني على صون الاتفاق النووي

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجانبان الروسي والالماني، اليوم السبت وعقب مباحثاتهما التي استغرقت 3 ساعات، في موسكو.

ودعت ميركل خلال المؤتمر، الى توظيف جميع الطاقات الدبلوماسية بهدف الحفاظ على الاتفاق النووي؛ "رغم انه لم يكتمل بعد".

من جانبه، لفت الرئيس الروسي الى انه في مرحلة ما بعد انسحاب امريكا من الاتفاق النووي، قرّرت ايران ايضا تعليق بعض التزاماتها المنصوصة في الاتفاق النووي.

واضاف : انني اؤكد على ان طهران تبنت هذه التعهدات بصورة طوعية، "كما اعلنت استعدادها للعودة الى تعهداتها في المستقبل".

وتابع بوتين : ان روسيا والمانيا تؤكدان ضرورة الحفاظ على الاتفاق النووي.

كما نوه بدور آلية "اينستكس" الرئيسي في مجال التعاون التجاري مع ايران؛ داعيا الى تنفيذها بالكامل وبما يتحي للدول الاخرى الانضمام الى هذه الالية.

انتهى ** ح ع