روحاني: التعاون بين الخبراء الايرانيين والاوكرانيين سيستمر حتى انتهاء التحقيقات حول حادثة الطائرة

وخلال ثاني اتصال يتلقاه خلال اليومين الاخيرين من نظيره الاوكراني، أشار روحاني الى بث بيان الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية، والاعلان الرسمي عن نتيجة التحقيقات في سقوط الطائرة الاوكرانية، وقال: لقد اُعلن في هذا البيان ان الخطأ البشري اسفر عن هذا الحادث، وان الاشخاص المتسببين بالحادث ستتم احالتهم الى الجهات القضائية.

وبيّن الرئيس روحاني ان التعاون بين الخبراء الفنيين الايرانيين ووفد الخبراء الفنيين الاوكرانيين سيستمر بجدية حتى إكمال التحقيقات، لافتا الى ان جهاز القضاء سيبدأ قريبا اجراءاته لمتابعة هذا الموضوع.

وأضاف: مثلما نحن آسفون ومتألمون بسبب فقدان عدد من المواطنين الايرانيين في هذا الحادث، فإننا بنفس القدر آسفون ومتألمون لمصرع سائر الركاب من الجنسيات الاخرى.

وأكد روحاني ضرورة العمل في ايران واوكرانيا من اجل التخفيف من عمق المأساة لشعبينا، وتخفيف آلام ذوي الضحايا، لافتا الى انه سيرسل في المستقبل القريب مبعوثا خاصا الى اوكرانيا لتقديم واجب العزاء والمواساة من قبل ايران حكومة وشعبا.

وشدد الرئيس الايراني على ان طهران ملتزمة بكل واجباتها القانونية في هذه القضية، موضحا انه سيوعز الى وزير الخارجية ليكون على اتصال بنظيره الاوكراني ليستمر التعاون في هذا المجال.

يتبع ** 2342