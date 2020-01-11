ظريف: وزارة الخارجية على استعداد لدعم اسر ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة

وكتب ظريف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان زملائي في وزارة الخارجية والسفارات والممثليات والقنصليات الايرانية في مختلف انحاء العالم يشاطرون الشعب العزاء بهذه الماساة.

واضاف، ان زملائي في وزارة الخارجية على استعداد لتقديم اي دعم ممكن لاسر ضحايا الحادث.

يذكر ان طائرة اوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من اقلاعها صباح الاربعاء من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران، ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم ايرانيون والطاقم المؤلف من 9 افراد.

واعلنت القوات المسلحة الايرانية اليوم السبت بعد اجراء التحقيقات اللازمة بان الطائرة سقطت بصاروخ اطلقه الدفاع الجوي اثر خطأ بشري وغير متعمد.

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