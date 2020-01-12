سياسي عراقي: ترامب هو الاسوأ بين الرؤساء الذين حكموا امريكا على مر التاريخ

وشدد النوري في تصريح خاص لوكالة الجمهورية الاسلامية للانباء (ارنا)، على ان "طبيعة ترامب انه يهدد ويبتز دائما حتى نكون خاضعين وخانعين، ويتناسى بأن الشعوب التي تريد الكرامة لاتستكين ولاتتراجع ابدا".

وأكد، ان "تجربتنا مع الاحتلال الامريكي منذ عام 2003 مرة جدا فهم دمروا كل شيء، كل المؤسسات في العراق ودمروا حتى الهوية والقيم الاخلاقية، ترامب يريد ان يبتزنا كما يبتز الاخرين، لذا يضع شروطا لانسحاب القوات الامريكية من العراق وهي ان يقوم العراق بدفع اموال لامريكا مقابل خروج قواتها من العراق".

وتابع "هو يعتقد بانه يستطيع ان يجعل من العراق بقرة حلوب مطيعة له، كما فعلها ويفعلها مع بعض حكام الدول الخليجية الخانعة الذليلة وتناسى انه يتعامل مع العراق، وشعب العراق".

وأشار النوري الى ان "ترامب يكذب دائما ويريد ان يتاجر بالتضحيات ويتاجر بالعراق، هو لديه مشكلة مع الديمقراطيين تتعلق بالانتخابات الامريكية لذلك يريد ان يحول دماء شهداء العراق وضيوف العراق الى ورقة انتخابية، لكنه اساء جدا وسيسيء أكثر الى الولايات المتحدة الامريكية اكثر فاكثر، وهو الاسوأ من بين الرؤساء الذين حكموا امريكا على مر التاريخ".

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