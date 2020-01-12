ظريف يرثي ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة

وفي مدونة له على الايسنتغرام فجر اليوم الاحد في رثاء ضحايا الطائرة الاوكرانية المنكوبة، اعرب ظريف عن الحزن الشديد والاليم العميق لهذه الكارثة الجوية.

وجاء في جانب من تعليقه: ليس من المهم اين نكون من هذه الهيكلية، اين نكون من هذا الخطأ سيئ المآل.. في هذه الماساة التارخية؛ ينبغي الخجل من ايران.. من المواطنين، اذ الشعب يكون في مقدمة كل شيء.

واضاف: انني ليس بصفة وزير خارجية، بل بصفة مواطن، اقف الى جانب الايرانيين كلهم، في هذا العزاء والحزن العظيم الذي عمّ ايران.

يذكر ان الطائرة الاوكرانية من طراز بوينغ 737 التي كانت في رحلة لها من طهران الى كييف سقطت صباح الاربعاء بعد اقلاعها بقليل من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران ولقي جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا والطاقم المؤلف من 9 شخصا مصرعهم.

واعلنت الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية وقائد القوة الجوفضائية العميد امير علي حاجي زادة بان خطأ بشرا اسفر عن هذا الحادث الاليم من قبل الدفاع الجوي الذي اطلق صاروخا اصابه حيث اشتعلت النيران فيها ومن ثم تحطمت بعد ارتطامها بالارض.

انتهى ** 2342