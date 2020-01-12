ظريف يصل مسقط لحضور مراسم تأبين السلطان قابوس

وأعلن البلاط السلطاني العماني مساء الجمعة وفاة قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.



والسلطان قابوس من مواليد 1940، وتولى مقاليد السلطنة في 23 يوليو/تموز 1970.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا امس السبت عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

واعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف أمس عن تعازيه بوفاة سلطان عمان السلطان قابوس بن سعيد، ومهنئا بتعيين السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

ونشر وزير الخارجية الايراني تغريدة باللغة العربية على صفحته في موقع تويتر، جاء فيها :

ان رحيل جلالة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله ، خسارة للمنطقة لكن الأمل معقود على الحكماء مثله، ونحن اذ نعزي جارتنا العزيزة عمان بهذا المصاب، نهنئ اختيارها صاحب الجلالة هيثم بن طارق سلطانا لها ، آملين ان تتنامى علاقاتنا في سلطنته كما عهدناه سابقا، والمستقبل يستلهم من الماضي.

انتهى** 2344

