لاريجاني: لتتابع لجنة الأمن الوطني حادث تحطم الطائرة

واشار علي لاريجاني في الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي، الى موضوع الجلسة المغلقة التي عقدت صباح اليوم والتي حضرها قائد قوات حرس الثورة الإسلامية والتحقيق في انهيار طائرة الركاب الأوكرانية ، واضاف أن هذا الحادث أدمى قلوب الشعب الإيراني، وقال ان العميد سلامي قدم توضيحات حول اسباب وقوع هذا الحادث.

وشدد لاريجاني: نأمل أن تتخذ تدابير لمنع وقوع مثل هذه الحوادث مرة أخرى.

يذكر ان طائرة اوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من اقلاعها صباح الاربعاء من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران، ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم ايرانيون والطاقم المؤلف من 9 افراد.

واعلنت القوات المسلحة الايرانية امس السبت بعد اجراء التحقيقات اللازمة بان الطائرة سقطت بصاروخ اطلقه الدفاع الجوي اثر خطأ بشري وغير متعمد.

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