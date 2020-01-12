إيران من بين افضل الدول في إنتاج علم النانو

ووفقا لدائرة الشؤون العليمة والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية ، فان الناشطين والمتخصصين في قطاع تقنية النانو ، قد لمع نجمهم خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث نشرت إيران في عام 2001 نحو 10 مقالات في هذا المجال ، ومع هذا العدد من المقالات، تم تصنيفنا في المرتبة 57 في العالم، لكن الجهود التي بذلها نشطاء التكنولوجيا النانوية وخبراء التكنولوجيا قد حققت ثمارها ، وفي فترة قصيرة من الزمن حققنا المركز الرابع في العالم.

بطبيعة الحال ، لا تقتصر الأنشطة في مجال تكنولوجيا النانو في البلاد على إنتاج العلم، فهناك حاليا 220 شركة قائمة على المعرفة تنشط في هذا المجال ، ويتم إنتاج 610 منتجا يعتمد على تقنية النانو في البلاد.

انتهى** 2344