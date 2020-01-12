١٢‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:٢٣ ص
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83630469
٠ Persons

سمات

إيران من بين افضل الدول في إنتاج علم النانو

إيران من بين افضل الدول في إنتاج علم النانو

طهران/ 12 كانون الثاني / يناير/ ارنا - من بين ما يقرب من 178 الف مقالة نُشرت حول علم النانو في عام 2019 في مجلات Journal Citation Reports ، كانت حصة الباحثين الإيرانيين منها نحو 10 الاف مقالة، حيث احتلت ايران المركز الرابع بعد الصين وامريكا والهند.

ووفقا لدائرة الشؤون العليمة والتكنولوجيا في رئاسة الجمهورية ، فان الناشطين والمتخصصين في قطاع تقنية النانو ، قد لمع نجمهم خلال السنوات القليلة الماضية ، حيث نشرت إيران في عام 2001 نحو   10 مقالات  في هذا المجال ، ومع هذا العدد من المقالات، تم تصنيفنا في المرتبة 57 في العالم، لكن الجهود التي بذلها نشطاء التكنولوجيا النانوية وخبراء التكنولوجيا قد حققت ثمارها ، وفي فترة قصيرة من الزمن حققنا المركز الرابع في العالم.

بطبيعة الحال ، لا تقتصر الأنشطة في مجال تكنولوجيا النانو في البلاد على إنتاج العلم، فهناك حاليا 220 شركة قائمة على المعرفة تنشط في هذا المجال ، ويتم إنتاج 610 منتجا يعتمد على تقنية النانو في البلاد.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
1 + 17 =