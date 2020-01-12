١٢‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٠٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83630843
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لاريجاني يعزي رئيسي مجلسي الشورى والدولة العمانيين بوفاة السلطان قابوس

لاريجاني يعزي رئيسي مجلسي الشورى والدولة العمانيين بوفاة السلطان قابوس

طهران/ 12 كانون الثاني/ يناير/ ارنا - أعرب رئيس مجلس الشوري الإسلامي علي لاريجاني، في رسالة وجهها إلى رئيسي مجلسي الدولة والشورى العمانيين، عن تعازيه لوفاة السلطان قابوس، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات الودية والأخوية بين البلدين في مختلف المجالات.

وبعث لاريجاني اليوم الأحد برسالتي تعزية إلى رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان "خالد بن هلال المعولي" ورئيس مجلس الدولة العماني "يحيى بن محفوظ المنذري" قدم من خلالهما التعازي بوفاة السلطان قابوس.

وتمنى لاريجاني من البارى تعالى الرحمة  والمغفرة للمرحوم و الصبر والسلوان لذويه.

كما هنأ رئيس مجلس الشورى الاسلامي بتعيين السلطان هيثم بن طارق آل سعيد كسلطان جديد لعمان.

وأعرب رئيس مجلس الشورى الاسلامي عن ثقته بتطوير العلاقات الودية والأخوية والمميزة بين البلدين في مختلف المجالات.

وأعلن البلاط السلطاني العماني مساء الجمعة  وفاة قابوس بن سعيد الذي حكم البلاد لنحو خمسة عقود، بعد معاناة مع المرض الذي ألم به منذ عام 2014.

والسلطان قابوس من مواليد 1940، وتولى مقاليد السلطنة في 23 يوليو/تموز 1970.

وأعلنت سلطنة عمان رسميا امس السبت عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

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