طائرات حربية للکیان الصهیوني تعرضت لأضرار بسبب الطقس العاصف

وحسب صحيفة معاريف الصهيونية فقد أدت المياه التي غمرت إحدى القواعد الجوية إلى أضرار مادية كبيرة للطائرات سيتم، خلال الأيام القريبة، تلخيص حجمها بعد الانتهاء من التحقيق الذي يجريه الجيش في الوقت الحالي.

ويسود التقدير بأن حجم الأضرار المالية يصل إلى ملايين الشواكل.

ووفقا للمعلومات فقد أدت المياه الغزيرة التي هطلت في نهاية الأسبوع الماضي إلى فيضان جدول قريب من القاعدة العسكرية، ويُقدر بأن مستوى المياه التي تسربت إلى حظيرة الطائرات وصل إلى أعلى من متر، وفي بعض الحالات وصل ارتفاعها إلى حوالي متر ونصف المتر.

ويركز التحقيق على معرفة ما إذا سبق ووقع مثل هذا الحادث في الماضي، وما إذا كانت القاعدة قد استعدت لإمكانية كهذه في ضوء المسافة القريبة من مجرى النهر، خاصة أنه اتضح أن هذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها شيء من هذا القبيل، ويمكن القول إلى حد كبير أن فيضانات نهاية الأسبوع لم تكن مفاجأة لأولئك الذين يعرفون المنطقة وخصائصها.

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