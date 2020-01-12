الخارجية تخصصّ خط اتصال ساخن لمساعدة ذوي ضحايا الطائرة الاوكرانية

جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية محمد جواد ظريف، عبر حسابه بموقع تويتر.

وجدد ظريف عبر تغريدته العزاء والاعتذار؛ مبينا انه "بهدف مساعدة ذوي كارثة تحطم الطائرة الاوكرانية (رحلة 752 PS#) المؤلمة، فقد خصصت وزارة الخارجية خط اتصال ساخن بالرقم : 982161153009+ وعلى مدار الساعة".

واكد وزير الخارجية، ان جميع البعثات الدبلوماسية الايرانية ملزمة بتقديم التعاون الى اسر واقارب هؤلاء الضحايا.

علما ان طائرة نقل ركاب اوكرانية تعرضت، الاربعاء (8 كانون الثاني / يناير) الى استهداف عن طريق الخطأ بواسطة الدفاع الجوي الايراني مما ادى الى تحطم الطائرة ومصرع ركابها جميعا.

انتهى ** ح ع