قوات الاحتلال تجبر مقدسيا على هدم منزله بنفسه

وبحسب مصادر فلسطينية، فإن البلدية أجبرت صايل جعابيص على هدم منزله المبني منذ أربع سنوات من الكرفانات بنفسه بحجة عدم الترخيص.

وسلّمت البلدية "جعابيص" عدّة إنذارات وقرارات بالهدم سابقاً، وكان يقوم بإيقافها من خلال محاميه، لكن دون جدوى، حيث أمهلته البلدية حتى اليوم الأحد لعملية إخلاء المنزل وهدمه.

وأشارت المصادر، إلى أن "جعابيص" أُجبر على هدم منزله بنفسه كي لا يتحمّل تكاليف هدم آليات الاحتلال للمنزل والتي تقدّر بعشرات آلاف الشواقل.

وأجبرت بلدية الاحتلال نحو خمسين فلسطينيًا على الهدم الذاتي خلال العام الماضي 2019.

ولا تسمح بلدية الاحتلال لسكان القدس في البناء أو التوسعة بالمدينة، في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة الإسرائيلية من وتيرة بناء المستوطنات وتوسيعها في الأراضي الفلسطينية.

انتهى*387*2018