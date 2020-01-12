الرئيس روحاني : لدينا علاقات سياسية مميزة مع دولة قطر

وفي مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم الاحد بطهران، مع امير دولة قطر "الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني"، قال ورحاني : عندما عمدت بعض الدول العربية الى مقاطعة قطر، قررت ايران انطلاقا من اسس الجوار والاواصر التاريخية والودية ان تقف الى جانب هذا البلد.

واضاف : لقد بات واضحا للجميع اليوم العلاقات القائمة على حسن الجوار بين البلدين الشقيقين والصديقين؛ مشددا على ان الجمهورية الاسلامية الايراني كانت الى جانب دولة قطر عندما قاطعتها بعض الدول، وستواصل وقوفها الى جانب هذا البلد في المستقبل.

ولفت رئيس الجمهورية الى مباحثاته مع الامير القطري اليوم بطهران؛ مؤكدا ان الجانبين توصلا الى قرارات هامة بشان تعزيز العلاقات الثنائية.

وتابع : لدينا علاقات سياسية مميزة مع دولة قطر، كما ان البلدين يتمتعان بطاقات جيدة لتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية وايضا العلمية والثقافية.

ونوّه رئيس الجمهورية بالإجتماع القادم للجنة التعاون المشتركة بين طهران والدوحة؛ معربا عن امله بان يتوصل الجانبان الى اتفاقات حول التعاون التجاري والاستثماري والتقني وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

روحاني قال : لقد قررنا اليوم على عقد اجتماعات منتظمة وسنويا للجنة التعاون المشتركة بين البلدين، فضلا عن تعزيز العلاقات السياسية واجراء المزيد من الزيارات المتبادلة بين مسؤولي الشؤون الاقتصادية والسياسية وبما يتيح لنا تكريس طاقاتنا لصالح الشعبين القطري والايراني.

وفي معرض الاشارة الى الوضع الامني على صعيد المنطقة، اكد الرئيس روحاني : نحن قررنا اجراء مشاورات ومزيد من التعاون لصالح امن المنطقة وذلك في ضوء اهمية الامن الاقليمي ولاسيما في منطقة الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان.

كما نوّه روحاني باهمية زيارة الامير القطري الى طهران؛ متطلعا الى توسيع العلاقات بين البلدين وبما يخدم مصالح شعبيهما.

و وصل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ظهر اليوم الاحد الى طهران حيث كان في استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان.

واقام الرئيس روحاني عصر اليوم مراسم استقبال رسمية للشيخ تميم في مجمع "سعد آباد" الثقافي بطهران.

وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال جرت المحادثات بين الرئيسين الايراني والقطري، بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى.

انتهى ** ح ع