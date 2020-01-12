وزارة الخارجية تستدعي السفير البريطاني في طهران

وافادت الدائرة العامة للاعلام بوزارة الخارجية مساء اليوم الأحد، ان مساعد وزير الخارجية والمدير العام لدائرة أوروبا في الوزارة قام باستدعاء السفير البريطاني في طهران بسبب سلوكه غير المألوف وحضوره في تجمعات غير قانونية.

وذكّر الجانب الايراني ماك اير لدى اللقاء بأن حضور السفراء المعتمدين للدول في التجمعات غير القانونية لا يتلائم على الاطلاق مع مسئولياتهم كممثلين سياسيين عن بلادهم ويتعارض مع نص معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961؛ مؤكدا انه يتوجب على الحكومة البريطانية تقديم التوضيحات اللازمة بهذا الشأن.

يذكر انه تم اعتقال السفير البريطاني مساء امس خلال حضوره في تجمع غير قانوني بطهران، الا انه اُطلق سراحه فور التعرف على هويته نظرا لحصانته الدبلوماسية.

انتهى**أ م د

