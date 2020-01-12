الشيخ تميم : لن ننسى مواقف ومساعدات ايران خلال الحصار

وفي مؤتمر صحفي مشترك اليوم الاحد بطهران مع رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني"، اكد الشيخ تميم على أن "الحل الوحيد لخلافات المنطقة هو الحوار وتخفيف التصعيد".

وصرح ان لقاءه مع روحاني كان جيدا ومثمرا؛ كما شدد على أن العلاقات بين قطر وإيران "تاريخية، وشهدت تطورات كبيرة وكانت القنوات بين الجانبين دائما مفتوحة".

وأضاف، أنه وجه الدعوة الى الرئيس روحاني لزيارة قطر.

و وصل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ظهر اليوم الاحد الى طهران حيث كان في استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان.

واقام الرئيس روحاني عصر اليوم مراسم استقبال رسمية للشيخ تميم في مجمع "سعد آباد" الثقافي بطهران.

وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال جرت المحادثات بين الرئيسين الايراني والقطري، بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى.

انتهى ** ح ع