مصدر مسؤول : امير قطر سيلتقي بسماحة قائد الثورة الاسلامية

طهران / 12 كانون الثاني / يناير / ارنا – اكد مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي" : ان السفير البريطاني تم اعتقباله بصفته احد الرعايا الاجانب الذي شارك في تظاهرة غير مصرحة، وتم الافراج عنه بعد مضي 15 دقيقة من التعرف عليه.