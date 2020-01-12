مصدر مسؤول : امير قطر سيلتقي بسماحة قائد الثورة الاسلامية

وذكر "عليرضا معزي" مساعد رئيس مكتب الرئاسة لشؤون الاتصالات، في تغريدة له، ان الامير القطري وبعد مباحثاته مع الرئيس روحاني وراء الابواب الموصدة وايضا المباحثات بين وفدي البلدين، سيتجه خلال الساعات القادمة برفقة رئيس الجمهورية الى زيارة سماحة قائد الثورة الاسلامية.
انتهى ** ح ع
طهران / 12 كانون الثاني / يناير / ارنا – اعلن مصدر مسؤول بمكتب رئاسة الجمهورية، ان امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني" الذي يزور البلاد حاليا، خلال الساعات القادمة بمساحة قائد الثورة الاسلامية.
وذكر "عليرضا معزي" مساعد رئيس مكتب الرئاسة لشؤون الاتصالات، في تغريدة له، ان الامير القطري وبعد مباحثاته مع الرئيس روحاني وراء الابواب الموصدة وايضا المباحثات بين وفدي البلدين، سيتجه خلال الساعات القادمة برفقة رئيس الجمهورية الى زيارة سماحة قائد الثورة الاسلامية.
تعليقك