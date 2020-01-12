وفي تصريح لمراسل إرنا اليوم الأحد، أضاف رحيمي، ان حشدا من المواطنين والقوات السائرة على نهج الثورة تجمع مساء اليوم الأحد أمام السفارة البريطانية في طهران احتجاجا على مشاركة أحد المسؤولين بالسفارة في تجمعات غير قانونية بطهران مساء أمس السبت؛ مؤكدا ان سلوك المجتمعين أمام السفارة البريطانية كان قانونيا تماما.

وأكد رحيمي أن السفارة البريطانية لم تتعرض لأي اعتداء جراء تجمع مساء اليوم الأحد وتم الحفاظ على أمن السفارة بشكل جيد؛ مضيفا ان المجتمعين قاموا بترديد شعاراتهم وغادروا المكان بعد دقائق قليلة من توجيهات قوى الأمن؛ مؤكدا ان هذه التجمعات انتهت من دون حدوث أي مشكلة.

وبدأت هذه التجمعات أمام البوابة الرئيسية للسفارة البريطانية في شارع فردوسي بطهران والشوارع المحيطة بها اليوم الأحد منذ الساعة الثالثة مساء واستمرت لساعتين؛ احتجاجا على السلوك غير المألوف للسفير البريطاني.

علما، ان السفير البريطاني في طهران "روب ماكيير"، قام أمس السبت بسلوك غير مألوف ومخالف للأعراف الدبلوماسية، حيث شارك في تجمعات غير قانونية مساء أمس السبت أمام جامعة أمير كبير بطهران.

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