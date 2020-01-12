قائد الثورة الاسلامية يستقبل امير دولة قطر

وافاد القسم الاعلامي لمكتب قائد الثورة الاسلامية، ان سماحته استقبل اليوم الامير القطري الذي يزور البلاد حاليا.

سنوافيكم بتفاصيل هذا اللقاء لاحقا.

و وصل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ظهر اليوم الاحد الى طهران حيث كان في استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان.

وجرت بحضور الرئيس روحاني عصر اليوم مراسم استقبال رسمية للشيخ تميم في مجمع "سعد آباد" الثقافي بطهران.

وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال بدات المحادثات بين الرئيسين الايراني والقطري، بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى.

وفي وقت سابق من اليوم ايضا اجرى الشيخ تميم مباحثات مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

انتهى ** ح ع