لاريجاني : "جابهار" تشكل احدى المناطق الاستراتيجية فی البلاد

وبشان الاجتماع الذي انعقد لمتابعة القرارات المتعلقة بالمشاريع التنموية في محافظة سيستان وبلوجستان بمشاركة عدد من كبار المسؤولين في البلاد قال لاريجاني في تصريح للمراسلين اليوم الاحد، ان الاجتماع انعقد بمشاركة نواب محافظة سيستان وبلوجستان في مجلس الشورى الاسلامي لمناقشة المشاكل التي تعاني منها هذه المحافظة وسبل تحقيق التنمية فيها.

ووصف لاريجاني منطقة جابهار بانها تعد احدى المناطق الاستراتيجية في البلاد؛ مضيفا ان الاجتماع تناول موضوع تنمية منطقة جابهار وتعزيز البنى التحتية في ارجاء محافظة سيستان وبلوجستان.

واضاف ان تطوير البنى التحتية في مجال النقل البري والسككي بمحافظة سيستان وبلوجستان كان احد المحاور التي تم التطرق اليها في هذا الاجتماع مشيرا الى التمويل الذي خصص مؤخرا من صندوق التنمية الوطنية والذي بلغ نحو 300 مليون يورو لانجاز مشروع انشاء خط سكك الحديد الذي يربط مدينتي جابهار وزاهدان ببعضهما البعض.

كما اشار لاريجاني الى متابعة قضية الاستفادة من خط الائتمان الروسي بقيمة مليار دولار لمشروع انشاء خط سكك الحديد الذي يربط مدينة زاهدان بمدينة بيرجند في محافظة خراسان الجنوبية شرقي البلاد؛ مضيفا ان موضوع استقطاب الاستثمارات الأجنبية لتنفيذ مشروع مطار جابهار تمت دراسته في هذا الاجتماع الى جانب تطوير مشاريع تربية الثروة السمكية وانشاء الموانيء في محافظة سيستان وبلوجستان.

انتهى**2018/أ م د