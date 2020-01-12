لجنة التعاون الاقتصادي الإيرانية-القطرية تجتمع في مايو القادم

وفي تصريح للمراسلين مساء اليوم الأحد على هامش لقاء ومباحثات الوفدين الايراني والقطري رفيعي المستوى في طهران، أضاف اردكانيان، ان وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني "رضا رحمانی" يتولى رئاسة الجانب الايراني في الاجتماع المقبل للجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وقطر.

وتابع أردكانيان، انه تم خلال اجتماع اليوم التأكيد على ان صناعة السياحة والزراعة والمياه والكهرباء وتكرير المياه العادمة من شأنها أن تكون ضمن مجالات التعاون بين البلدين.

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