مجلس صيانة الدستور: رفض اهلية 90 نائبا للانتخابات البرلمانية القادمة

وقال كدخدائي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاحد، انه من بين 247 نائبا ترشحوا للانتخابات القادمة لمجلس الشورى الاسلامي تم رفض اهلية 90 منهم بسبب قضايا مالية غالبا، وتم التوضيح لبعضهم بوثائق وفيما لو طلب الاخرون سنعرض لهم الوثائق اللازمة.

واعلن انه وبعد الانتهاء من دراسة الشكاوى المرفوعة من الذين تم رفض اهليتهم والاعلان عن النتيجة النهائية للمرحلة الاولى لدراسة الاهلية سيتم البدء بالمرحلة الثانية من قبل لجان المراقبة والاشراف التابعة لمجلس صيانة الدستور.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية القادمة يوم 21 شباط /فبراير القادم وبالتزامن معها ستجري الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

انتهى ** 2342