١٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٧:١٣ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83631549
٠ Persons

سمات

مجلس صيانة الدستور: رفض اهلية 90 نائبا للانتخابات البرلمانية القادمة

مجلس صيانة الدستور: رفض اهلية 90 نائبا للانتخابات البرلمانية القادمة

طهران / 13 كانون الثاني / يناير /ارنا- اعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور في الجمهورية الاسلامية الايرانية عباس علي كدخدائي عن رفض اهلية 90 نائبا من النواب الحاليين في مجلس الشورى الاسلامي للانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال كدخدائي في تصريح للتلفزيون الايراني مساء الاحد، انه من بين 247 نائبا ترشحوا للانتخابات القادمة لمجلس الشورى الاسلامي تم رفض اهلية 90 منهم بسبب قضايا مالية غالبا، وتم التوضيح لبعضهم بوثائق وفيما لو طلب الاخرون سنعرض لهم الوثائق اللازمة.

واعلن انه وبعد الانتهاء من دراسة الشكاوى المرفوعة من الذين تم رفض اهليتهم والاعلان عن النتيجة النهائية للمرحلة الاولى لدراسة الاهلية سيتم البدء بالمرحلة الثانية من قبل لجان المراقبة والاشراف التابعة لمجلس صيانة الدستور.

ومن المقرر ان تجري الانتخابات البرلمانية القادمة يوم 21 شباط /فبراير القادم وبالتزامن معها ستجري الانتخابات التكميلية لمجلس خبراء القيادة.

انتهى ** 2342

سمات

تعليقك

You are replying to: .
5 + 11 =