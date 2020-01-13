ربيعي ينفي اشاعات حول استقالة احد اعضاء الحكومة

وفي تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" مساء الاحد نفى ربيعي اشاعات تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي حول استقالة احد الاعضاء البارزين في الحكومة، مؤكدا انه لا حقيقة لمثل هذا الامر.

وفي تصريحه نوه المتحدث الى ان الحكومة قررت في اجتماعها الاحد تشكيل فريقي عمل؛ الاول برئاسة وزير الطرق واعمار المدن لدراسة حادث سقوط الطائرة الاوكرانية صباح الاربعاء ويضم هذا الفريق في عضويته وزراء الدفاع والعدل والخارجية ومساعدة رئيس الجمهورية للشؤون القانونية، والثاني برئاسة وزير الامن لدراسة حادث سقوط ضحايا خلال التدافع الذي حصل في مراسم تشييع الشهيد القائد سليماني في مدينة كرمان يوم الثلاثاء الماضي.

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