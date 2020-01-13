ايران تتوج ببطولة الكاراتيه الدولية في تشيلي

جاء ذلك في ختام المرحلة الاولى للدوري العالمي الممتاز للكاراتيه "سيرياس آيه" في العام 2020 والتي جرت في العاصمة التشيلية سانتياغو واختتمت امس الاحد بمشاركة 466 لاعبا من 65 دولة.

وشارك لاعبو ولاعبات الكاراتيه من ايران الذين يمتلكون النقاط اللازمة في تصنيف الاتحاد الدولي للكاراتيه للمنافسة على حجز بطاقة التاهل الى اولمبياد طوكيو.

وفي ختام المنافسات حصد المنتخب الوطني الايراني للرجال والسيدات 5 ميداليات ذهبية و 1 برونزية.

وحصد الميداليات الذهبية لايران كل من: بهمن عسكري وذبيح الله بورشيب وسجاد كنج زادة ورزيتا علي بور وحميدة عباس علي فيما نال صالح اباذري البرونزية.

وحلت تركيا في المركز الثاني بحصولها على 4 ميداليات ذهبية و 3 فضية و 5 برونزية ومن ثم جاءت ايطاليا في المركز الثالث بنيلها 2 ذهبية و 1 فضية.

ومن المقرر ان يتوجه المنتخب الوطني الايراني للكاراتيه الى فرنسا للمشاركة في معسكر تدريب مشترك وخوض منافسات الدوري العالمي في باريس.

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