١٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:١٣ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83631866
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فيلم "الفانوس المطفأ" يمثل إيران في مهرجان "موينهو" بالبرتغال

فيلم "الفانوس المطفأ" يمثل إيران في مهرجان "موينهو" بالبرتغال

طهران/ 13 كانون الثاني / يناير / ارنا – تأهل الفيلم الإيراني القصير بعنوان "الفانوس المطفأ" (فانوس خاموش) من إخراج وإنتاج فرشاد غفاري وبيام لاغري للدورة الثانية من مهرجان موينهو السينمائي الدولي الذي يقام في أبريل عام 2020 في البرتغال.

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان "الفانوس المطفأ" هو الفيلم الإيراني الوحيد في القسم التنافسي من المهرجان حيث يمثل جمهورية إيران الإسلامية في هذه التظاهرة الفنية (Moinho Cine Fest) ويتنافس مع الأفلام المتأهلة على جائزة المهرجان.

ويروي الفيلم قصة أعضاء عائلة يزمعون إلى الهجرة ولابد ان يعبروا البحر الأبيض المتوسط ،حيث تقع أحداث لهم على الطريق ....

يهدف مهرجان موينهو السينمائي الدولي الذي ينظمه معهد "آنارتم" الثقافي (ANARTEM) برئاسة المخرج البرتغالي أندريا ألميدا رودريغيز إلى عرض صورة أوسع من السينما العالمية.

انتهى**م م**

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