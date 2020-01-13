فيلم "الفانوس المطفأ" يمثل إيران في مهرجان "موينهو" بالبرتغال

وأعلنت العلاقات العامة لجمعية سينما الشباب الإيرانيين ان "الفانوس المطفأ" هو الفيلم الإيراني الوحيد في القسم التنافسي من المهرجان حيث يمثل جمهورية إيران الإسلامية في هذه التظاهرة الفنية (Moinho Cine Fest) ويتنافس مع الأفلام المتأهلة على جائزة المهرجان.

ويروي الفيلم قصة أعضاء عائلة يزمعون إلى الهجرة ولابد ان يعبروا البحر الأبيض المتوسط ،حيث تقع أحداث لهم على الطريق ....

يهدف مهرجان موينهو السينمائي الدولي الذي ينظمه معهد "آنارتم" الثقافي (ANARTEM) برئاسة المخرج البرتغالي أندريا ألميدا رودريغيز إلى عرض صورة أوسع من السينما العالمية.

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