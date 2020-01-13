تغريدة أمير قطر بعد زيارته إلى طهران

وأضاف أمير قطر في شريط فيديو بثه عن زيارته لطهران، قائلا: لقد تمت زيارتي إلى إيران في ظروف حساسة للغاية بالمنطقة، وأضاف "نحن نتفق مع الإخوة والرئيس الإيراني على أن الحل الوحيد للأزمة في المنطقة هو تقليل حدة المواقف من قبل جميع الأطراف وكذلك الحوار.

وقال : خلال محادثاتي اليوم مع الرئيس الإيراني، أكدت أهمية الحد من شدة المواقف من جميع الأطراف والحوار، لأن هذا هو السبيل الوحيد لتخفيف التوترات.

و وصل امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ظهر امس الاحد الى طهران حيث كان في استقباله وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان.

وجرت بحضور الرئيس روحاني عصر اليوم مراسم استقبال رسمية للشيخ تميم في مجمع "سعد آباد" الثقافي بطهران.

وفور الانتهاء من مراسم الاستقبال بدات المحادثات بين الرئيسين الايراني والقطري، بحضور وفدي البلدين رفيعي المستوى.

و اجرى الشيخ تميم ايضا مباحثات مع رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني.

كما استقبل قائد الثورة الاسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي" امس الاحد امير دولة قطر "الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".

انتهى** 2344