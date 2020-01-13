١٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ١١:١٥ ص
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83631909
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وزيرا خارجية ايران وباكستان يجريان مباحثات بشأن خفض التوترات في المنطقة

وزيرا خارجية ايران وباكستان يجريان مباحثات بشأن خفض التوترات في المنطقة

طهران/ 13 كانون الثاني / يناير / ارنا – بحث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية " محمد جواد ظريف" في طهران مع نظيره الباكستاني " شاه محمود قريشي" سبل تنمية العلاقات الثنائية وخفض التوترات في منطقة الخليج الفارسي .

افاد المركز الاعلامي لوزارة خارجية الجمهورية الاسلامية ان وزير خارجية باكستان " شاه محمود قريشي " الذي وصل طهران مساء امس الاحد التقى صباح اليوم بوزير خارجية الجمهورية الاسلامية " محمد جواد ظريف " وبحث الجانبان سبل تنمية العلاقات الثنائية وخفض التوترات في منطقة الخليج الفارسي.

وكان وزير خارجية الباكستان قد وصل يوم امس الى مدينة مشهد المقدسة وقام بزيارة مرقد الامام الرضا عليه السلام فيه .

كما استقبله مساء يوم امس الاحد في طهران رئيس الجمهورية الاسلامية " حسن روحاني " وبحث الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية .

انتهى**م م**

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