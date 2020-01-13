استمرار رحلات الخطوط الجوية الإيرانية إلى ثماني وجهات أوروبية

في بيان صدر اليوم الاثنين، أكدت الخطوط الجوية الإيرانية على استمرار رحلات هما الى الدول الأوروبية .

واضاف الإعلان: بعد الشائعات التي تم نشرها على الشبكات الاجتماعية حول إلغاء رحلات شركة الخطوط الجوية الايرانية (هما) الى أوروبا، نعلن : أن جميع رحلات شركة الطيران الى الدول الأوروبية إلى وجهات فرانكفورت وهامبورغ ولندن وأمستردام وباريس وميلانو وفيينا وكولونيا تسير طبقا للبرنامج ولم يتم إلغاء أي من الرحلات الجوية.

واضاف : كما سيتم أيضا استئناف الرحلات الجوية إلى ستوكهولم وغوتنبرغ في السويد بمجرد منح رخصة الطيران.

قبل ثلاثة أيام، أعلنت وكالة النقل السويدية، أن جميع الرحلات الجوية من الخطوط الجوية الإيرانية من إيران إلى السويد قد تم إلغاؤها حتى إشعار آخر.

وتسير شركة طيران الجمهورية الإسلامية الإيرانية رحلتين إلى ستوكهولم يومي السبت والأربعاء ويوم الاثنين إلى غوتنبرغ من كل اسبوع.

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