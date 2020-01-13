ايران تنتج 22% من مقالات العالم الاسلامي العلمية

واضاف الدكتور ملك زاده اليوم الاثنين في مهرجان رازي بدورته الخامسة والعشرين بطهران : انه وبرغم الحظر المفروض فإن انتاج البلاد للمقالات العلمية شهد نموا ونعلنها وبكل فخر ان 30% من مجموع المقالات التي يتم انتاجها في الشرق الاوسط وشمال افريقا هي ايرانية .

وبين مساعد وزير الصحة لشؤون الأبحاث والتقنية ، ان إيران تمكنت في العام 2018 من الحصول على المركز الـ16 عالميا في مجال الإنجازات العلمية، فيما تمكنت من احتلال المركز الأول على صعيد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا المجال، وكذلك تمكنت من الحصول على المركز السابع عالميا في مجال صناعة الأدوية.

وقال ایضا : ان ایران ارتقت فی مجال انتاج العلم عالميا الى المركز 15 فی العالم 2019 .

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