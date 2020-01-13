الرئيس التركمانستاني يعزي روحاني بضحايا تحطم الطائرة الأوكرانية

وأضاف الرئيس بردي محمدوف في برقيته: تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ مصرع عدد من المواطنين الإيرانيين اثر تحطم طائرة الركاب الأوكرانية؛ معربا عن خالص تعازيه أصالة عن نفسه ونيابة عن الشعب التركماني الى الرئيس روحاني وأسر ضحايا الحادث.

وقد عبر كبار المسؤولين في تركمانستان خلال حضورهم الى السفارة الإيرانية في عشق أباد ، عن تعازيهم ووقعوا على سجل التعازي بالسفارة الايرانية.

كما أعرب المسؤولون التركمان، وكذلك السفراء والدبلوماسيون المقيمون في عشق آباد، عن تعازيهم لاستشهاد القائد سليماني ، وكذلك ضحايا تحطم الطائرة، مع الشعب الإيراني والحكومة الإيرانية.

يذكر ان طائرة اوكرانية من طراز بوينغ 737 قد سقطت بعد دقائق من اقلاعها صباح الاربعاء 8 يناير من مطار "الامام الخميني (رض)" جنوب غرب العاصمة طهران، ما ادى الى مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 167 شخصا وغالبيتهم ايرانيون والطاقم المؤلف من 9 افراد.

واعلنت القوات المسلحة الايرانية السبت 11 يناير بعد اجراء التحقيقات اللازمة بان الطائرة سقطت بصاروخ اطلقه الدفاع الجوي اثر خطأ بشري وغير متعمد.

انتهى** 2344