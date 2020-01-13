العميد مؤمني : تعاون مشترك بين ايران والصين في مجال مكافحة المخدرات

وفي حوار خاص مع ارنا اليوم الاثنين قال ان زيارته تاتي بدعوة من وزير الامن العام في الصين وهي لتنمية التعاون الثنائي في مجال مكافحة المخدرات وكذلك تبادل التجارب وتهيئة المعدات اللازمة في هذا المجال .

وبين العميد مؤمني أنه سیقوم خلال هذه الزيارة بجولات ميدانية لمراكز علاج المدمنين وكذلك سيكون له لقاء مع رئيس لجنة مكافحة المخدرات في الصين.

ومن اهداف زيارته الاخرى للصين قال مؤمني ان التنسيق بين البلدين قبيل مشاركتهم مؤتمر فينا في ابريل القادم والمتعلق بمكافحة المخدرات وسبل مواجهة عصابات التهريب.

واشار العميد مؤمني الى توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة المخدرات وذلك خلال زيارة الرئيس روحاني للصين وقال من اهداف الزيارة متابعة بنودها وسبل تنفيذها .

ووصل العميد مؤمني اليوم الاثنين الى بكين على رأس وفد رفيع المستوى للقاء المسؤولين فيها و لتنمية سبل التعاون بين البلدين في مجال مكافحة المخدرات.

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