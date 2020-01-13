شمخاني : الاولوية يجب ان تكون لخروج امريكا من المنطقة

واعرب شمخاني خلال استقباله اليوم الاثنين رئيس وزراء سوريا " عماد خميس " بطهران عن شكره لبرقية التعزية التي ارسلها الرئيس السوري بشار الاسد بمناسبة استشهاد الفريق قاسم سليماني وقال : ان الجمهورية الاسلامية بضربها قاعدة عين الاسد بالصواريخ اثبتت انها لن تتنازل قيد انملة عن سلامة أمنها .

واضاف : ان ترامب ومستشاریه الاغبیاء یتصورون انه باغتیال القائد الشجاع لمحور المقاومة الحاج قاسم سليماني ان تتعرض المقاومة للهزيمة ولكن ثبت العكس فإن دماء الشهيد ورفاقه جعلت محور المقاومة اكثر تماسكا وانسجاما و زاد من سخط شعوب المنطقة والعالم ضد امریکا.

وبين شمخاني انه لطالما تتواجد القوات الامريكية الارهابية في منطقة غرب اسيا فإنها لن ترى الامن والسلام والاستقرار مؤكدا على ضرورة وحدة واتحاد الشعوب لتحقق خروج تلك القوات الارهابية المعادية منها .

واشار شمخاني الى الهجمات التي يقوم بها الكيان الصهيوني بمساندة امريكا ضد المقاومة وقال : بدون شك فإن استشهاد الفريق سليماني زاد من عزم وجدية المقاومة في مواجهة تلك العمليات الارهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب.

واعلن شمخاني عن دعم الجمهورية الاسلامية اجراءات الحكومة السورية لانهاء حضور المجاميع الارهابية في ادلب وقال : ان سرقة النفط والموارد الطبيعية السورية هي مأساة يمكن الانتهاء منها بخروج امريكا من المنطقة وبشكل كامل وشامل .

من جانبه اعرب رئيس وزراء سوريا عماد خميس عن تعازيه باستشهاد الفريق قاسم سليماني ورفاقه وقال ان الهدف السامي للشهيد سليماني كان الدفاع عن المظلومين والمضطهدين في مواجهة الاعتداءات الامريكية والكيان الصهيوني والاستكبار العالمي .

واعرب عن شكره الجزيل للجمهورية الاسلامية في دعم الشعب السوري في حربه ضد الارهاب وقال بات من الواضح ان الارهاب في سوريا يلفظ انفاسه الاخيرة لذا علينا ان نبذل جهودنا لتنمية وتمتین التعاون بين البلدين في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية.

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