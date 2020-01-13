١٣‏/٠١‏/٢٠٢٠ ٢:٠٥ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83632369
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ربيعي : انهيار الاتفاق النووي له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين

ربيعي : انهيار الاتفاق النووي له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين

طهران/ 13 كانون الثاني/ يناير/ ارنا – قال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أن امريكا كانت منذ البداية تضغط على الأوروبيين وتحثهم على الانسحاب من الاتفاق النووي، وهذا الموقف الامريكي ليس وليد الساعة.

وفي لقائه الصحفي الاسبوعي اضاف ربيعي اليوم الاثنين ، أن الأطراف الاخرى الموقعة على الاتفاق النووي ، رفضت مطالب وضغوط واشنطن للانسحاب من الاتفاق النووي، معتبرا ان مواقف هذه الدول ورفض دول المنطقة لعملية اغتيال الفريق سليماني ، لقن ترامب وامريكا درسا مهما.

كما اوضح ربيعي ان مواقف الدول الأوروبية الرافض لسلوك ترامب بشان الاتفاق النووي، ليست بدافع الدفاع عن ايران، بل دفاعا عن استقلالية قرارهم السياسي عن سياسات ترامب وادراكهم لأهمية بقاء الاتفاق النووي.  

وصرح المتحدث باسم الحكومة ، ان رفض مطالب امريكا يعد خطوة الى الأمام باتجاه اهداف ايران وعزلة امريكا، مؤكدا ان انهيار الاتفاق النووي ستكون له تداعيات خطيرة على السلام والأمن الدوليين ومبدأ القانون الدولي في دول العالم.

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