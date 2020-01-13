قيادي بحماس: اغتيال الفريق سليماني خسارة كبيرة لفلسطين

وأكد رضوان لمراسلنا ان اغتيال الشهيد سليماني لن يؤثر على مسيرة المقاومة على ارض فلسطين بل ستستمر في جهد تطوير أدواتها لتجابهه المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة ولتحرير القدس وفلسطين.

وقال القيادي في حركة حماس إن غزة والمقاومة ستبقى وفية لمن وقف معها ودعمها، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم المقاومة دون ثمن سياسي وبعيدا عن الطائفية".

وتابع "هنا الوفاء لمن وقف معنا لنقول ان غزة لن تنسى من وقف معها وأحبها ودعم القدس وفلسطين والمقاومة أمثال الجنرال سليماني الذي أحب فلسطين والقدس ودعم المقاومة ولم يبخل بشيء في دعم المقاومة عرفناها كذلك وعرفناه محبا للقدس والمقاومة وفلسطين وداعما لأبناء شعبنا الفلسطيني".

ووجه رضوان رسالة للإدارة الامريكية والاحتلال الصهيوني قائلا :"نقول للإدارة الامريكية والاحتلال الصهيوني اللذين يتحملا كامل المسؤولية عن هذه الجريمة النكراء ان هذه الجريمة النكراء لن توقف مسيرة المقاومة ولن توقف مسيرة الجنرال سليماني لأن دعم إيران للمقاومة دعم مبدئي قائم على تحرير القدس وفلسطين".

وأردف "فقدان سليماني مثل خسارة كبيرة لفلسطين والمقاومة لكنه لن يؤثر على مسيرة المقاومة".

وشدد ان المقاومة على أرض فلسطين ستستمر في جهد تطوير أدواتها لتجابه المشروع الصهيوأمريكي في المنطقة ولتحرير القدس وفلسطين.

وأكد على استمرار مسيرة المقاومة وأن القدس هي العاصمة الأبدية للشعب الفلسطيني قائلا، "سنسقط صفقة القرن وكل المؤامرات، ونؤكد على حق العودة المقدس الى كل فلسطين".

وجدد رضوان تمسك حركة حماس بالثوابت وخيار المقاومة، داعيا الامة العربية والإسلامية إلى نبذ الخلافات والصراعات وتوحيد جهود الامة من اجل تحرير فلسطين.

وأكد رضوان ان الرد الإيراني على اغتيال سليماني جاء في سياق الرد الطبيعي على الجريمة من قبل الإدارة الامريكية، مؤكدا على مشروعية الدفاع عن النفس.

وأكد على ضرورة وقف العنجهية والاستكبار الصهيوامريكي في المنطقة، وقال "آن الأوان للمهرولين والمطبعين أن يعودوا الى رشدهم من أجل التأكيد على المسار الذي احبه سليماني مسار القدس.

انتهى*387* 1453**