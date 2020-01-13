روحاني يأمل بتوسيع العلاقات بين طهران ومسقط في جميع المجالات

وقدم الرئيس روحاني، في رسالة التهنئة الى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ، خالص التهاني والتبريكات لتنصيبه سلطانا على عُمان.

واضاف روحاني إن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عمان تأسست على أساس الثقة المتبادلة ، وفي فترة المرحوم السلطان قابوس بن سعيد ، سلطان عمان الراحل.

وصرح روحاني: آمل بالمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات في ظل حكمتكم ودرايتكم.

وتمنى الرئيس روحاني للسلطان العماني بموفور الصحة وبالمزيد من النجاح والتقدم لسلطنة عُمان .

وفارق السلطان قابوس بن سعيد، الحياة يوم الجمعة الماضي عن سن ناهزت 79 عاما بعد صراع مع المرض.

وعقدت، يوم السبت 11 يناير، جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطانا لعُمان.

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