مسؤول : ايران تستضيف بطولة العالم للمصارعة البهلوانية بمشاركة 20 دولة

واضاف "محمد علي شجاعي" في تصريح له اليوم الاثنين، ان هذه المسابقات ستقام في مدينة بجنورد (مركز خراسان الشمالية) خلال الفترة من 19 لغاية 22 كانون الثاني / يناير، بمشاركة ايران الى جانب 20 دولة من ارجاء العالم.

واوضح، سيشارك من آسيا 12 منتخبا، ومن اوروبا 7 منتخبات، الى جانب منتخبين اثنين من افريقيا؛ مبينا ان المنافسات في اطار الدورة الثالثة لبطولة العالم للمصارعة البهلوانية سيقام بصورة فردية وجماعية وخلال الفترتين الصباحية والمسائية.

كما لفت محافظ خراسان الرضوية الى وصول منتخبات من العراق واوغندا وجمهورية اذربيجان وطنزانيا واندونيسيا الى البلاد واقامة مخيمات في مدينتي سنندج (مركز كردستان – غرب) وبيرجند (مركز خراسان الجنوبية – شرق) للمشاركة في هذه البطولة العالمية.

انتهى ** ح ع