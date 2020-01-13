انطلاق عملية شحن منصة "اس -1" النفطية من خرمشهر جنوبي غربي البلاد

وفي حديث لمراسل "ارنا"، قال مدير الشركة المقاولة المعنية بإنشاء المنصة النفطية بمدينة خرمشهر "سعيد بلاس ابادي" : ان هذه المنصة تزن الفا و500 طن، وبلغت كلفة انشائها 40 الف يورو ليتم تثبيتها في حقل "سلمان" النفطي المشترك بين ايران والامارات بمنطقة الخليج الفارسي؛ مضيفا ان عملية شحن هذه المنصة بدأت بالفعل اليوم.

واضاف بلاس آبادي : لقد شارك في عملية انشاء المنصة 350 خبيرا مختصا ايرانيا، وبدات عملية انشائها منذ العام 2004؛ مبينا انه سيتم بإنجاز عملية تثبيت منصة اس - 1، النفطية في حقل سليمان المشترك زيادة بمقدار 6 آلاف و500 برميل من النفط الخام يوميا الى اجمالي استخراج ايران من النفط الخام في هذا الحقل.

انتهى ** ح ع