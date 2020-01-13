الخارجية البريطانية تستدعي السفير الايراني في لندن

واوضح المصدر نفسه، ان هذا الاجراء جاء ردا على الاعتقال المؤقت لسفير بريطانيا في طهران "راب ماك اير".

علما، ان السفير البريطاني في طهران اقدم في خطوة تتعارض والاعراف الدبلوماسية على التواجد في تجمع غير مصرح امام "جامعة امير كبير" في طهران، حيث اعتُقل ومن ثم اطلق سراحه بناء على حصانته الدبلوماسية.

وفي سياق متصل، اعلن المركز الاعلامي والاتصالات التابع لقوى الامن الداخلي، فجر اليوم الاثنين، ان السفير البريطاني شوهد برفقة شخص آخر عند الساعة السادسة و35 دقيقة من مساء يوم السبت (11 كانون الثاني / يناير الحالي)، بين المجتمعين امام جامعة امير كبير بطهران، حايث كان يصوّر هؤلاء وهم يردّدون هتافات مخالفة للقانون.

واضاف البيان، ان قوات الشرطة وضعت السفير البريطاني تحت المراقبة السرية، ليتم اعتقاله عند الساعة السابعة و10 دقائق ومن ثم تسليمه الى مندوب الخارجية.

الى ذلك، اعلنت الخارجية الايرانية عصر الاحد (12 كانون الثاني/ يناير) استدعاء السفير البريطاني لدى ايران على خلفية سلوكه غير المبرر وتواجده في تجمعات غير قانونية، وتم ابلاغ الاخير وحكومة بلاده احتجاجا رسميا من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية.

انتهى ** ح ع