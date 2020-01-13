الصين تجدّد رفضها للحظر الامريكي الجائر ضد ايران

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "كانغ شوانغ" خلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين في بكين.

وقال شوانغ : ان موقفنا المبدئي واضح، اذ نحن نعارض الحظر الاحادي لكوننا نعتقد بان الاستخدام غير المرغوب فيه للحظر او التهديد بذلك، لن يحل اي مشكلة.

وتابع : نحن نعتقد بضرورة اتباع اهداف ومعايير ميثاق الامم المتحدة والقوانين السائدة على العلاقات الدولية فيما يخص العلاقات بين البلدان وضرورة حلّ الخلاقات بصورة صحيحة وعبر الطرق السلمية والحوار والمفاوضات.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ان بكين تدعو جميع الاطراف المعنية للعودة الى الاتفاق النووي واتخاذ اجراءات واضحة لخفض التصعيد في منطقة الشرق الاوسط ودعم مشترك للسلام والاستقرار الاقليميين.

انتهى ** ح ع