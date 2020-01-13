الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات يلتقي وزير الأمن العام الصيني 

كما التقى قبل ذلك اليوم الاثنين العميد مؤمني مع نائب وزير الأمن العام الصيني لمكافحة المخدرات والارهاب ومساعد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة المخدرات في الصين "ليو يوجين".

وأشار مؤمني خلال اللقاء الى مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في العام 2018 خلال زيارة رئيس الجمهورية "حجة الاسلام حسن روحاني" الى الصين حول "مكافحة المخدرات والسلائف الكيميائية"؛ مؤكدا ضرورة الاسراع في تنفيذ المذكرة.

وتم خلال اللقاء التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والدعم الثنائي بين إيران والصين على صعيد الأوساط الدولية المعنية بمكافحة المخدرات، وتبادل الخبرات، والتعاون في مجال التدريب، وتبادل الزيارات بين وفود البلدين من المختصين والخبراء في مجال مكافحة المخدرات.



ووصل اليوم الاثنين الأمين العام للجنة مكافحة المخدرات في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد اسكندر مؤمني على رأس وفد رفيع الى الصين، تلبية لدعوة رسمية من وزير الأمن العام الصيني "تشاو كاجي" في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.

والى جانب اللقاء مع وزير الأمن العام الصيني، ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات في الصين، يعد اللقاء مع رئيس الجمارك الصينية، وزيارة مرافق مكافحة المخدرات في هذا البلد بما في ذلك المركز التقني وقاعدة البيانات الوطنية لمكافحة المخدرات، والجمارك، ومركز تدريب كلاب الكشف عن المخدرات، ومركز اعادة تأهيل المدمنين على المخدرات في الصين، من البرامج الاخرى المدرجة على جدول أعمال زيارة العميد مؤمني الى بكين.

انتهى**أ م د

