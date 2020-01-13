216 بالمئة زيادة في صادرات الجمارك الإيرانية الى دول أوراسيا

وأضاف كاخكي في كلمة له اليوم الاثنين أمام ملتقى "التعرف على الاتحاد الاقتصادي الأوراسي" في شيراز (مركز محافظة فارس-جنوب)، ان اجمالي السلع الإيرانية المصدرة الى ارمينيا، وبيلاروسيا، وقرغيزيا، وكازاخستان، وروسيا خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الحالي بلغت قيمتها 783 مليونا و191 الفا و489 دولارا، وفقا للاحصائيات ذاتها.

وفيما أشار الى مذكرة التفاهم المبرمة حول انشاء منطقة مشتركة للتجارة الحرة بين الجمهورية الاسلامية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، بين كاخكي انه بموجب مذكرة التفاهم المذكورة التي تم ابلاغها من قبل رئاسة الجمهورية الى الأجهزة التنفيذية بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الشورى الاسلامي ومجلس صيانة الدستور، خضعت بعض السلع للتعريفات التفضيلية.

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